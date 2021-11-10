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На Волыни младенцы после крестин попадают в больницу с коронавирусом: "все на кислородной поддержке"

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Волынская область, Среда 10 ноября 2021 19:33
На Волыни младенцы после крестин попадают в больницу с коронавирусом: "все на кислородной поддержке" Младенцы после крестин попадают в реанимацию с коронавирусом (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Волынской областной инфекционной больнице находятся младенцы, которые на крестинах и после посещения родственников подхватили коронавирус.

Как рассказала исполняющая обязанности руководителя Волынской областной инфекционной больницы Галина Морочковская, в больнице с коронавирусом лечат или находятся с подозрением 26 детей, сообщают "Волынские новости".

Кроме того, из них 15 имеют положительный тест на коронавирус, а остальные – с подозрением.

Отмечается, что 10 детей, находящихся на лечении, имеют возраст – до года, а самому маленькому пациенту всего лишь 8 дней.

Также в Волынской областной детской больнице есть такие малыши с коронавирусной инфекцией, которым буквально несколько недель.

"У нас есть дети, которым 14 дней, 18 дней и которые находятся в реанимации. Мы выписываем здорового ребенка после рождения, приходят родственники, делают крестины и они к нам едут уже с подхваченным ковидом, все на кислородной поддержке есть и тяжелые, инкубированные", – рассказала руководительница областного медицинского объединения защиты материнства и детства Ирина Горавская.

Ранее мы сообщали, что в Киеве новый максимум смертей, где за сутки более 70 летальных исходов. В частности, это самый большой показатель в столице с начала пандемии.

А предыдущий максимум смертей за сутки в Киеве был выявлен 2 ноября и составил 60 смертей.

Также мы писали, что в больницах Ивано-Франковска реанимационные койки на 100% заняты COVID-больными. Также в течение последних 10 дней в стационарах умерли 37 человек.

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