На Волині 73-річна бабуся на скутері протаранила бус (фото)

У середу, 24 листопада, в Ковелі Волинської області пенсіонерка на скутері Viper врізалася в автомобіль Mercedes Sprinter. В результаті аварії постраждала бабуся отримала тілесні ушкодження.
Про це повідомляє поліція Волинської області.
ДТП сталася на перехресті вулиць Федьковича та Шевченка.
У Ковелі пенсіонерка на скутері протаранила бус (фото: vl.npu.gov.ua)
Місцева 73-річна мешканка виїжджала на скутері з другорядної дороги на головну. При цьому вона не стала пропускати бус під керуванням 43-річної мешканки Ковеля.
У Ковелі пенсіонерка на скутері протаранила бус (фото: vl.npu.gov.ua)
За фактом ДТП порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 47-річний водій Львівської маршрутки, який збив черниць і тягнув тіло однієї з них 5 км, висловився про ДТП. Чоловік визнав свою провину і заявив, що не бачив, як автобус збив жінок на переході, і тому тому поїхав далі.
Ми також писали про те, що відома українська співачка Ірина Федишин знову потрапила в аварію. Тільки цього разу вона не була за кермом авто. Вантажівка в'їхала в її припарковану машину, коли артистка перебувала в Палаці "Україна".
Інцидент стався, коли водій вантажівки вирішив здати назад, але не розрахував і вдарив Porsche Ірини. У машині пошкоджений бампер і капот.