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На Волині 73-річна бабуся на скутері протаранила бус (фото)

Автор: Роман Мирончук

У середу, 24 листопада, в Ковелі Волинської області пенсіонерка на скутері Viper врізалася в автомобіль Mercedes Sprinter. В результаті аварії постраждала бабуся отримала тілесні ушкодження.

Про це повідомляє поліція Волинської області.

ДТП сталася на перехресті вулиць Федьковича та Шевченка.

У Ковелі пенсіонерка на скутері протаранила бус (фото: vl.npu.gov.ua)

Місцева 73-річна мешканка виїжджала на скутері з другорядної дороги на головну. При цьому вона не стала пропускати бус під керуванням 43-річної мешканки Ковеля.

У Ковелі пенсіонерка на скутері протаранила бус (фото: vl.npu.gov.ua)

За фактом ДТП порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 47-річний водій Львівської маршрутки, який збив черниць і тягнув тіло однієї з них 5 км, висловився про ДТП. Чоловік визнав свою провину і заявив, що не бачив, як автобус збив жінок на переході, і тому тому поїхав далі.

Ми також писали про те, що відома українська співачка Ірина Федишин знову потрапила в аварію. Тільки цього разу вона не була за кермом авто. Вантажівка в'їхала в її припарковану машину, коли артистка перебувала в Палаці "Україна".

Інцидент стався, коли водій вантажівки вирішив здати назад, але не розрахував і вдарив Porsche Ірини. У машині пошкоджений бампер і капот.

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ДТПВолинська область