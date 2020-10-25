Волонтери розповіли, як Зеленський відповів на 5 запитань: жирний плюс

Президент України Володимир Зеленський проголосував на місцевих виборах у Києві. На виборчу дільницю він приїхав з дружиною Оленою. Також він взяв участь в опитуванні. Волонтери, які проводили опитування, розповіли, як відповів глава держави на п'ять питань.

Як видно на відео, волонтери розповіли журналісту, що Зеленський на всі питання поставив "плюс".

5 питань Зеленського - як відповів президент

Водночас перед виборчими дільницями не обходиться без скандалів з волонтерами, що задають людям ті самі 5 питань. Наприклад, волонтери відмовляються називати соціологічну контору, від імені якої проводиться дана акція.

"Це дуже смішно. Вони бояться говорити, від якої компанії стоять. Бояться назватися. І вважають, що їх не можна знімати на відео, тому що у них є громадянство України. Це неймовірні невігласи. Де їх знайшли?" - говорить автор відео.

Волонтери на місцевих виборах бояться називати соціологічну контору

Крім того, журналістка Яна Супоровська повідомила, що біля однієї з виборчих дільниць опитування проводять неповнолітні волонтери.

"Їм не 18! Повідомила в поліцію. Дівчата кажуть, їм Instagram замовили... Дівчаткам було по 16. Пакети залишили, їх вмовили піти додому", - зазначила Яна.

Скріншот (twitter.com/YanaSuporovska)

Раніше РБК-Україна писало про те, що потрібно знати про опитування.

Також ми писали, що у Верховній раді дали рекомендації, як безпечно проголосувати на місцевих виборах.