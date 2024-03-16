Волонтер Алена Никитина рассказала свою историю музею "Голоса мирных"

Алена выехала на место трагедии в Соломенском районе столицы сразу, как раздался отбой воздушной опасности.

"Высокий и длинный дом - 9 этажей, 9 подъездов… Середина дома пылает, спасатели пытаются потушить пламя. Промелькнуло мнение, справимся ли. Но я уже убеждалась не раз: помочь можно всегда, когда есть порядок, дисциплина и конкретные действия . Трудно сохранять спокойствие, но именно твое спокойствие заразительно для других", - говорит Алена.

По ее словам, люди приходили на место с горящими глазами и одним вопросом – "что делать?". Благодаря рядовым киевлянам и правильному распределению их сил территорию удалось быстро расчистить.

"Обломки завалили теплотрассу. Коммунальщики не понимали, как в этом месте подцепить их ковшами. Тогда все - миниатюрные девушки, бабушки, коренастые мужчины - стали в цепь... Самые маленькие залезли внутрь и по кирпичу, руками, разбирали этот завал. Каждым руководила злость и желание. помочь… Уже вечером коммунальные службы начали сваривать трубы», – вспоминает Алена.

После пережитого и увиденного люди делают выводы. К примеру, покупают свистки, ведь прилет российской ракеты – это "рулетка". А еще, радуются историям спасения – людей и семейных реликвий.

Расскажите свою на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.