Для волонтеров и фондов: в Украине начался прием заявок на награду "Варте"

Благотворительные фонды, общественные организации и волонтеры, которые помогают во время полномасштабной войны, могут получить награду "Варте". Первый этап отбора на награду продлится с 20 февраля по 3 марта.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение организаторов.

Чтобы предложить своих номинантов, нужно заполнить короткую форму на сайте проекта:

написать имя волонтера или название организации;

выбрать одну из 12 категорий, например "спасение и эвакуация" или "помощь своими руками";

указать контактные данные кандидата или кандидатки;

описать, почему именно этот волонтер или эта команда должны получить награду.

После сбора заявок организаторы обнародуют короткий список организаций, фондов и волонтеров, которых предлагали чаще всего.

На втором этапе украинцы проголосуют за одного кандидата в каждой категории. Таким образом определят 12 победителей.

Как будут выбирать победителей

Отличие "Варте" также получат те, кто постоянно пользуется услугами Гуманитарной "Новой почты". Она работает с 2014 года и дает возможность волонтерам перевозить гуманитарные грузы бесплатно. 21 организацию и фонд определят по объемам отправлений и другим показателям в рамках Гуманитарной Новой почты.

"Украинские волонтеры - это люди, которые постоянно в движении. Они идут вперед, несмотря на усталость и трудности. Прилагают титанические усилия, помогают, потому что не могут иначе. Сегодня услугами Гуманитарной "Новой почты" пользуются более 2000 организаций и фондов. Только в прошлом году они отправили по ней 64 тысячи тонн гуманитарного груза. А сколько еще работы остается за кадром! Поэтому награда "Варте" - прежде всего о нашей им благодарности", - отметила Инна Поперешнюк, соучредитель "Новой почты".

Напомним, что "Варте" - это ежегодная награда общественному сектору от "Новой почты". Ее основали в 2022 году, чтобы подчеркнуть вклад украинских волонтеров и благотворителей. Цель проекта - поблагодарить людей, которые безостановочно помогают, и поддержать их.