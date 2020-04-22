Волонтер розповіла про погрози з боку Миколи Тищенка

Волонтер Ліля Багірова заявила, що до неї надійшли погрози від народного депутата Миколи Тищенка з "Слуги народу". За її словами, в особистому листуванні нардеп назвав її "руською тварюкою" і погрожував підкинути наркотики. Пізніше стало відомо, що їй погрожував відомий український пранкер Джокер.

Багірова займається організацією благодійної допомоги рятувальникам та постраждалим в результаті пожеж в районі Чорнобиля та Житомирської області. За її словами, Тищенко обіцяв допомогу, але коли він приїхав зі своєю командою, то просто розставив камери та зайнявся піаром.

Нардеп також запевняв дівчину, що все тримається під контролем, і держава виділила 25 мільйонів гривень. Але Багірова навела приклад, як пожежні автомобілі виїжджали на місце загорянь без води.

Між Тищенко та Багіровою відбулася словесна перепалка, але на цьому все не закінчилося. За словами дівчини, вони продовжили спілкуватися в мережі, де депутат почав їй погрожувати, і натякати на те, що у її хлопця (репера і блогера Kyivstoner) можуть виникнути проблеми з наркотиками.

Багірова також записала відеозвернення до своїх дописувачів, в якому розповіла про цю ситуацію.

Пранкер Джокер зізнався, що це він спілкувався з дівчиною від імені Тищенко. Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

Скріншот з Telegram

Нагадаємо, що "Слуги народу" Куницький і Тищенко посварилися на засіданні фракції.