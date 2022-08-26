RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Волонтер показав, як вантажівка перетворилася з "тилового віслючка" на бойову одиницю

Фото: волонтер показав, як вантажівка перетлорилася з "тилового віслючка" на бойову одиницю" (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Волонтер ГО "Справа громад" Юрій Бірюков показав, як військові використовують вантажівки, куплені у Великій Британії, для бойових потреб. На світлині - платформа автомобіля DAF, на якій закріплена зенітна установка.

Про це він написав у Facebook.

"Позавчора віддали вантажівки військовим, а сьогодні вже нам показують, як за допомогою зубила, синьої ізострічки та ласкавого слова наш DAF Leyland перетворився з "тилового віслючка" на горду бойову одиницю", - написав волонтер.

"Тим часом у цьому проєкті за останні 48 годин відбулися дві важливі для нас події. По-перше, до Польщі пішли фури забирати чергові 6 вантажівок. А на майданчику там, на секунду, вже 16 стоїть! І з Англії ще 14 у дорозі. Я не жартував - ми хочемо в бригади такі машинки передавати десятками. І закуплені на "зараз" сорок вантажівок - лише розминка", - повідомив Бірюков.

"По-друге, вчора до Англії відправили передоплату, а це два мільйони гривень. Величезна цифра, але це лише крихітні 5% вартості контракту. Петро Порошенко також відправив два мільйони. І ось ми маємо 10% передоплати за контрактом за 100 вантажівок", - додав волонтер.

Як відомо, ГО "Справа Громад" та Фонд Порошенка законтрактували у Великій Британії сотні вантажівок Leyland DAF. Традиційно Фонд Порошенка подвоює суму зібраних волонтерами коштів.

Leyland DAF 45.150 - повнопривідна п'ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і може перевозити все, що потрібно для фронту. Боєкомплект, харчі, воду і солярку в бочках. Частина придбаних автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.

Машини поставляються як з відкритою платформою, так і з тентами. Подібні машини багато років "служили" у британській армії. 23 серпня Петро Порошенко передав партію вантажівок бригаді ДШВ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України