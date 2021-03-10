Волонтерка АТО розповіла про "побочки" після вакцинації: "температура 39,3"

Волонтерка і ветеранка АТО Олена Білозерська після вакцинації від коронавірусу препаратом Covishield розповіла про своє самопочуття і побічні ефекти. Вона зізналася, що організм переніс щеплення нелегко.

Про це 10 березня Білозерська написала у своєму Facebook .

Сам укол їй зробили вчора близько полудня. Після цього приблизно десять годин відчуття були звичайні, проте пізніше з'явилися та стали швидко наростати озноб і лихоманка.

"Станом на 23:00 - температура 39,3. Згодом додалися "простріли" в голові - колючий біль в кількох тих самих місцях, у мене так завжди при високій температурі. Загальне самопочуття - точнісінько як було колись влітку при тепловому ударі", - розповіла Білозерська.

Коли жінка прийняла жарознижувальне і лягла спати, ніч виявилася "не з найприємніших". Так, температура тіла злетіла до 40 градусів вже під ранок. Тоді довелося знову пити жарознижуюче. Тільки після цього Олена нарешті змогла заснути.

О восьмій ранку самопочуття покращилося, а температура спала до 37,3.

"Але болючі "простріли" в голові ще залишалися. Замучившись терпіти, випила знеболювальне. Через годину подіяло", - каже волонтерка.

Через добу після вакцинації стан покращився, температура прийшла в норму, болі пройшли, але залишилася невелика слабкість.

Білозерська уточнила, що сьогодні з 8:00 не пила жодних ліків.

"Чому була така реакція - маю ненаукове припущення, що доза вакцини для всіх однакова, а я важу набагато менше, ніж в середньому доросла людина (десь 52 кг зараз). Тобто, питома вага вакцини для мене вийшла більша.", - припустила Олена.