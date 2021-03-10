Волонтер АТО рассказала о "побочках" после вакцинации: "температура 39,3"

Волонтер и ветеран АТО Елена Белозерская после вакцинации от коронавируса препаратом Covishield рассказала о своем самочувствии и побочных эффектах. Она призналась, что организм перенес прививку нелегко.

Об этом 10 марта Белозерская написала в своем Facebook .

Сам укол ей сделали вчера около полудня. После этого примерно десять часов ощущения были обычные, однако позже появились и стали быстро нарастать озноб и лихорадка.

"По состоянию на 23:00 - температура 39,3. Впоследствии добавились "прострелы" в голове - колющие боли в нескольких тех самых местах, у меня так всегда при высокой температуре. Общее самочувствие - в точности как было когда-то летом при тепловом ударе", - рассказала Белозерская.

Когда женщина приняла жаропонижающее и легла спать, ночь оказалась "не из самых приятных". Так, температура тела взлетела до 40 градусов уже под утро. Тогда пришлось опять пить жаропонижающее. Только после этого Елена наконец смогла уснуть.

В восемь утра самочувствие улучшилось, а температура спала до 37,3.

"Но болезненные "прострелы" в голове еще оставались. Замучившись терпеть, выпила обезболивающее. Через час подействовало", - говорит волонтер.

Через сутки после вакцинации состояние улучшилось, температура пришла в норму, боли прошли, но осталась небольшая слабость.

Белозерская уточнила, что сегодня с 8:00 не пила никаких лекарств.

"Почему была такая реакция - имею ненаучное предположение, что доза вакцины для всех одинакова, а я вешу намного меньше, чем в среднем взрослый человек (где-то 52 кг сейчас). То есть, удельный вес вакцины для меня получился большим", - предположила Елена.