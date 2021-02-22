Ця хвиля буде важкою: лікар попередила про небезпеку спалаху коронавірусу на Прикарпатті

Доктор зазначила, що останнім часом у лікарні не вистачає місць для пацієнтів, тому неврологічне відділення перепрофілювали для хворих COVID-19.Також медик зазначила, що останнім часом почастішали захворювання серед дітей.

"Таких важких ускладнень, які спостерігаються зараз, не було протягом усього періоду COVID-19. Лікування ускладнених випадків дороге, деякі препарати доводилося збирати по всіх аптеках. Ця хвиля COVID-19 буде важкою. Напевно, вірус дуже сильно мутував, адже є випадки, коли хворі взагалі не відчули, що у них є серйозні проблеми в легенях, а прояви мінімальні", – сказала лікар.

Косовець зазначила, що останнім часом люди в громадських місцях забувають міряти температуру і не звертають на це увагу.

"Субфебрильна температура 37,1-37,2 - багато людей не звертають на неї увагу і продовжують відвідувати громадські місця без обстеження ПЛР. Серйозною проблемою є також те, що всі змучилися і перестали міряти температуру взагалі перед тим як йти на роботу чи до школи", - розповіла медик.