Вовки тримають у страху відразу кілька українських сіл: підходять прямо до будинків

Вовки тримають у страху одразу кілька сіл у Хмельницькій області. Тварини абсолютно не бояться людей і підходять прямо до будинків місцевих жителів.

Як йдеться в сюжеті ТСН, днями в селі Шарки Деражнянського району вовки напали на домашнього собаку і загризли насмерть.

Єгері кажуть, що тваринам нічим харчуватися, тому вони осміліли і почали підходити ближче до будинків людей, щоб знайти собі їжу.

Винні в цьому самі люди, які поступово знищують ліс, позбавляючи тварин місця проживання.

"Я про цих вовків ніколи не чула. Це перший раз таке в житті побачила. Для мене це взагалі жах був!" - говорить місцева мешканка Катерина Симчук.

У Хмельницькій області вовки тримають у страху кілька сіл (відео: ТСН)

Раніше на атаку вовків поскаржилися також в курортному селищі на Прикарпатті.

Також повідомлялося, що цього літа на окупованому Донбасі вовк витягнув дворічну дівчинку прямо з двору.

Також ми писали, що під Бердянськом вовк напав відразу на трьох людей.