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У Львові з ока дитини дістали 10-сантиметрового гельмінта: як він туди потрапив (фото)

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Львів, П'ятниця 18 лютого 2022 14:43
У Львові з ока дитини дістали 10-сантиметрового гельмінта: як він туди потрапив (фото) У Львові лікарі дістали з ока дитини 10-сантиметрового гельмінта (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові офтальмологи обласної дитячої лікарні "Охматдит" виявили в оці 3-річної дівчинки 10-сантиметрового гельмінта.

Про це повідомили на сторінці медзакладу у Facebook.

Як виявили гельмінта

Медики розповіли, що у дитини з'явилася припухлість і свербіж ока, погіршився зір, але лікування не давало результатів, утворилася пухлина.

"Те, що наші окулісти побачили в операційній, викликало шок. У гранульомі під кон’юнктивою жив гельмінт дирофілярія (Dirofilaria) довжиною понад 10 см", - пояснили у лікарні.

Також лікарі сказали, що дирофілярія, вона ж "зла нитка", найчастіше потрапляє в організм людини через комарів від собак, які є проміжною ланкою.

До того ж дорослі гельмінти живуть під шкірою або слизовою оболонкою у будь-якій частині тіла, в очах це найчастіше повіки та очне яблуко,.

У Львові з ока дитини дістали 10-сантиметрового гельмінта: як він туди потрапив (фото)

У Львові лікарі дістали з ока дитини 10-сантиметрового гельмінта (facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Які симптоми

Зазначається, що у місці, де оселився гельмінт, людина відчуває печію, свербіж та з’являється пухлинка завбільшки зерна. Також паразит поводиться дуже самовпевнено у тілі людини.

Гельмінта з ока дитини окулісти дістали мікрохірургічним пінцетом.

"Коли ми почали надрізати ту пухлинку в операційній, вона почала втікати від нас. Але ми швидко зорієнтувалися і встигли упіймати паразита за хвіст. Якби він втік у череп, то ми б не дістали його", - розповів офтальмолог Всеволод Радомський.

Наразі у дівчинки повністю відновився зір і пройшло запалення.

Раніше ми повідомляли, що у Львові в 8-річного хлопчика діагностували інсульт.

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