Воїни ЗСУ десантувалися на Донбасі без парашутів: захоплююче відео

ЗСУ показали десантників в дії
ЗСУ показали висадку десанту однієї з бригад десантно-штурмових військ з вертольота Мі-8.. При цьому використовувався комплект бортового обладнання "Адаптор-1м". Про це йдеться на сторінці Операції об'єднаних сил.
Це обладнання - найбільш ефективно на місцевості, яка не дає можливості пілоту посадити вертоліт, під час надзвичайних ситуацій, або висадки на обмеженій ділянці (дахи будівель, частково замінована територія).
Даний комплекс складається з каната зі спеціальними кріпленнями, з допомогою якого десантники можуть спускатися з вертольота. Також з допомогою цього каната можна евакуювати десантників і здійснювати безпарашутне десантування на визначену відстань.
ЗСУ десантувалися на Донбасі (відео: facebook.com/pressjfo.news)
Десантування з використанням комплекту "Адаптер-М1" дозволяє оперативно доставляти бійців до місця висадки.
Користувачі мережі також прокоментували відео ЗСУ.
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