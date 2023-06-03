"Военная разведка московита следит": воин обратился к украинцам с важным заявлением

Целесообразны ли развлечения во время войны

Периодически в обществе остро стоит вопрос о том, целесообразно ли ходить в кино, театр или рестораны во время войны, и как такие развлечения воспринимают военные.

"Военная разведка московита ходит по улицам и собирает информацию. И если мы будем деморализованы, люди не будут ходить в театры, не будут встречаться, не будут гулять, а будут бояться, тогда все - мы проиграли. Наоборот, надо жить здесь и сейчас, надо наслаждаться жизнью. Неизвестно, что будет завтра", - говорит Линартович.

При этом признается, что с самого начала, как только он вернулся с фронта, нормально воспринимал, что люди ходят в кино и театры, встречаются и гуляют.

"После больницы с другом пошел в театр на комедию и она нормально даже мне зашла, только вот нас застала воздушная тревога. Поэтому актеры в сокращенном порядке потом доиграли", - говорит Дмитрий.

Как военные адаптируются к гражданской жизни

"В гражданской жизни, если у тебя есть дело, ты можешь отложить его на завтра. А на фронте, если у тебя летит снаряд, то ты хватаешься за жизнь и контр действуешь соответственно. Быть военным, это совершенно иной образ жизни и я его принял", - рассказывает актер.

Линартович признается, что адаптироваться к гражданской жизни ему помогло общение с друзьями и большая поддержка известных и даже незнакомых людей.

"Когда вернулся с фронта, мне заново нужно было учиться жить. Вначале я был с военными вибрациями, у меня была раздражительность. Я сразу резко реагировал на любой раздражитель. Особенно, если какая-то несправедливость была. Но со временем я начал освещаться", - добавляет Дмитрий.

Актер говорит, что вернутся к мирной жизни помогло тесное общение с побратимом.

"Мне повезло, потому что мы с побратимом оказались в одном реабилитационном отделении и мы выговорились. Я имел сильную поддержку от разных людей. И я потихоньку "ставал человеком". Сейчас я занимаюсь творчеством, диски повидал. Люди говорят, что сердечнее начал исполнять песни", - говорит артист.