Якщо немає води: як жінкам дотримуватися гігієни при відсутності умов

Лікар дала поради жінкам, як дотримуватися статевої гігієни під час війни, якщо на це немає належних умов.

Про це створила допис Ганна Чепижна на сторінці Доказові батьки у Facebook.

"В звичайному режимі, жінка повинна проводити гігієну статевих органів, двічі на добу, або при потребі частіше. Використовується для цього звичайна вода! Інколи можна застосовувати будь-який миючий засіб. Який подобається. Який не викликає подразнення. Може бути нейтральне мило. Гель. Або взагалі, той засіб яким ви миєтесь в душі. Все інше то реклама та маркетинг", - написала лікар.

Якщо у вас є півлітра теплої води і умови усамітнитись, у вас немає проблем з гігієною. Якщо у вас цього немає - то є варіант.

"Якщо взагалі є трохи води, і якась тканина, робимо маленькі серветки з хб тканини. Змочуємо водою. Проводимо протирання премежини. Що важливо. Серветки бажано зробити декілька. Одну використали, відклали. Взяли іншу. Намочили знов обробили. Потім тканину можна прати, викинути, висушити. Для цього і пів літри води не треба Мл 100-200 цілком досить", - доповнила медик.

Якщо у вас немає ніякої води

"Шукаємо вологі серветки. І намагаемось з допомогою них провести гігієну. Бо завжди є ризики подразнення, неякісних серветок, індивідуальних реакцій несприйняття", - радить лікар.

Що важливо пам'ятати.

Ні в якому випадку не повинні використовуватися спиртові антисептичні серветки на ділянку промежини! Вони змочені спиртовими розчинами і ви можете отримати реальний опік слизової.

Білизна

Як все добре, білизну бажано міняти 2 рази на добу. Немає умов, раз на добу....

"Немає і таких умов.... Згадуємо про щоденні прокладки. Згадуємо, що з одного хб простирадла, можна зробити безліч одноразових вкладок і міняти при потребі", - рекомендує лікар.

Маленькі дівчата та підлітки

Правила такі самі! Будь-якою ціною, шукаємо можливість помити дитину водою, 1-2 рази на добу.

Якщо дитина в памперсі і вона забруднена. Першу обробку, раз, двічі проведіть серветкою. Приберіть основне забруднення. А потом ополосніть дитину водою.

Якщо ви роздінете і обмиєте дитину, 1 хвилину, навіть в прохолодному приміщенні нічого страшного не буде.

А від того що дитина пріє в памперсі, і ви трете серветкою, проблеми можуть бути.

Що робити коли у Вас є скарги на виділення, а лікаря геть нема!

Найчастіше жінка зустрічається з кандидозом, або з вагінальним дисбіозом. Кандида має типові прояви - свербіж та виділення творожисті.

Саме просте при відсутності умов це підмивання розчином соди.

Також шукайте препарати, антимікотики. У вигляді таблетки або крему.

Флуконазол, ітраконазол, клотримазол, пімафуцин також підійдуть.

При дисбіозі виділення стають рідкі, і мають виражений неприємний запах.

Оптимізації гігієни зазвичай може бути достатньо для одужання.

При значних скаргах, шукайте свічки з метронідазолом.