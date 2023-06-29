У водителей в Украине могут забирать автомобили на нужды ВСУ: что нужно знать

В Украине у владельцев машин могут изъять транспортное средство на нужды ВСУ. Такой механизм разработан специально на случай военного положения в стране.
Об этом говорится в статье 6 Закона "О мобилизации и мобилизационной подготовке".
Изъятие авто на нужды ВСУ называется "военно-транспортной обязанностью". Она распространяется на:
Каждый квартал МВД должно предоставлять информацию о регистрации, перерегистрации, переоборудовании и снятии с учета транспортных средств, принадлежащих предприятиям, учреждениям и организациям.
Это касается тех машин, которые могут передать для использования ВСУ и другим военным формированиям во время военного положения.
Если авто будет повреждено, его владелец получит компенсацию в законном порядке.
Следует также добавить, что владельцы могут решать, какие авто оставлять себе, а какие - отдавать на пользование ВСУ.
Принятие-передача транспортных средств, привлеченных во время мобилизации, и их возвращение после объявления демобилизации осуществляются на основании соответствующих актов.
В них отмечают сведения о владельцах, техническом состоянии, остаточной стоимости и другую информацию, по которой можно идентифицировать транспортные средства.
Возврат автомобиля владельцу осуществляется в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.
Законодательство также предусматривает перечень лиц и учреждений, не подлежащих изъятию транспортных средств. В этот список входят:
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