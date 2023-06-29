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У водителей в Украине могут забирать автомобили на нужды ВСУ: что нужно знать

У кого могут забрать машину для ВСУ (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине у владельцев машин могут изъять транспортное средство на нужды ВСУ. Такой механизм разработан специально на случай военного положения в стране.

Об этом говорится в статье 6 Закона "О мобилизации и мобилизационной подготовке".

Что нужно знать водителям

Изъятие авто на нужды ВСУ называется "военно-транспортной обязанностью". Она распространяется на:

  • центральные и местные органы исполнительной власти
  • другие государственные органы
  • органы местного самоуправления
  • предприятия
  • учреждения и организации (железные дороги, порты, пристани, аэропорты, нефтебазы, автозаправочные станции дорожного хозяйства и другие предприятия)
  • учреждения и организации, обеспечивающие эксплуатацию транспортных средств
  • гражданских владельцев транспортных средств

Каждый квартал МВД должно предоставлять информацию о регистрации, перерегистрации, переоборудовании и снятии с учета транспортных средств, принадлежащих предприятиям, учреждениям и организациям.

Это касается тех машин, которые могут передать для использования ВСУ и другим военным формированиям во время военного положения.

Если авто будет повреждено, его владелец получит компенсацию в законном порядке.

Следует также добавить, что владельцы могут решать, какие авто оставлять себе, а какие - отдавать на пользование ВСУ.

Как вернуть свое транспортное средство

Принятие-передача транспортных средств, привлеченных во время мобилизации, и их возвращение после объявления демобилизации осуществляются на основании соответствующих актов.

В них отмечают сведения о владельцах, техническом состоянии, остаточной стоимости и другую информацию, по которой можно идентифицировать транспортные средства.

Возврат автомобиля владельцу осуществляется в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.

Кто не подпадает под закон

Законодательство также предусматривает перечень лиц и учреждений, не подлежащих изъятию транспортных средств. В этот список входят:

  • дипломатические и консульские учреждения других стран
  • представительства международных и иностранных организаций, иностранцев и лиц без гражданства
  • банки государственного сектора, предприятия, организации и учреждения с высокой общественной значимостью
  • предприятия, организации и учреждения, выполняющие мобилизационные задания

Ранее мы рассказывали, в каких случаях водитель получит штраф за "аварийку".

Читайте также, как водителям не попасть на чужой штраф за нарушение ПДД.

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