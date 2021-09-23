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Українським водіям зробили важливе попередження, яке не можна ігнорувати

Автор: Тетяна Самарук

В Україні з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути включені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар. Це правило діє цілодобово, тобто і у світлий час доби.

Це передбачено пунктом 9.8 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306.

Так, необхідність увімкнення додаткового освітлення, в тому числі у світлу пору доби, пояснюється необхідністю позначення механічних транспортних засобів, що рухаються.

За невиконання цієї норми, яке з'явилося у ПДР у 2013 році, вас може зупинити поліція. Санкція за таке порушення - попередження.

Тому відповідно до п. 1.10 ПДР денні ходові вогні - зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією автомобілю. Вони установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху у світлий час доби.

Чому потрібно вмикати фари вдень

Взагалі це правило з денними ходовими вогнями введено для того, щоб зменшити кількість аварійних ситуацій під час нестабільної погоди. Це потрібно для того, щоб в холодну пору року було легше побачити транспорт на дорозі.

Тому дуже важливо пам'ятати про власну безпеку та безпеку інших під час керуванням авто і не забувати вмикати фари і в складні погодні умови.

Коли потрібно вмикати фари (freepik)

Раніше ми повідомляли, що автомобілістам перед від'їздом з дому потрібно заглянути під капот.

Також ми писали, що українці зможуть розмитнити авто через смартфон.

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