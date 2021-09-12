Водіям розповіли, як правильно їздити восени: ці поради допоможуть уникнути ДТП

Восени на дорогах може стати небезпечно через дощі, опале листя і різкі перепади температур. Також можуть доставити неприємності й тумани. Такі умови ускладнюють їзду на автомобілях.

Пересуватися на автомобілі восени під час падіння листя і дощів потрібно обережно і дотримуватися всіх правил безпеки.

Опале листя на дорозі можуть сильно погіршити зчеплення автомобіля з дорогою, тому такі ділянки дороги потрібно проїжджати дуже обережно, без високих швидкостей і різкого гальмування.

Під час дощу дорога стає слизькою, оскільки на проїжджій частині утворюється водяна плівка. Не можна в такі періоди здійснювати різкі маневри та екстрено гальмувати. Не варто і перевищувати швидкісні режими, а бажано – скидати швидкість до мінімуму. Гальмувати в таку погоду потрібно плавно і повільно.

Через різкі перепади температури теж можуть виникнути проблеми. Вночі температура може падати до 0 градусів, а вдень знову прогріватися до +20 градусів. Ночами через низьку температуру і сильну вологість на дорогах може з'явитися дуже тонкий шар льоду, який побачити досить складно.

Будьте обережні, коли виїжджаєте на автомобілі рано вранці та дотримуйтесь дистанції в потоці машин. На слизькій дорозі потрібно обов'язково дотримуватися цього правила, щоб встигнути загальмувати перед автомобілем, який їде попереду.

Як рекомендують експерти, не варто набирати швидкість на мокрому асфальті, а перед поворотом завжди потрібно сповільнюватися. Особливо варто бути обережними на сліпих ділянках дороги або в незнайомих місцях.

Щоб не втратити контроль над автомобілем, перед калюжею потрібно знизити швидкість – це допоможе колесам добре зчепитися з дорожнім покриттям при попаданні у воду.

Літню гуму на початку осені міняти необов'язково на зимову - в період дощів вона може бути зручна, через те, що в ній є спеціальні водовідвідні канали.

Пам'ятайте про те, що восени темніти на вулицях починає рано, а люди в цей час тільки повертаються додому і на вулицях може бути живий і хаотичний рух. Знижуйте швидкість до 50-60 км / на годину в таких районах містах.

Важливо! З 1 жовтня поза населеними пунктами потрібно буде їздити з включеними фарами. Варто дотримуватися цього правила і в містах під час дощу або туману. Так не тільки ви будете краще бачити дорогу, але і будете більш помітними для інших учасників дорожнього руху.

Перед виїздом з дому завжди перевіряйте прогноз погоди, щоб бути готовими до різкої зміни погодних умов.