Водіям розповіли, чому не потрібно вішати маску на дзеркало авто

Під час пандемії коронавірусу люди змушені користуватися захисними масками для обличчя. І якщо багато хто носить маски у своїх кишенях, сумках, рюкзаках, то водії часто вішають свої маски на дзеркало заднього виду.

Експерти німецької компанії DEKRA закликають водіїв не вішати свої маски на дзеркала в салоні авто, оскільки це може стати причиною аварії. Про це повідомляє ТСН.

Фахівці говорять про те, що на дзеркала заднього виду небезпечно вішати навіть невеликі предмети, такі як очищувачі повітря, намиста і т. п. А маски через своїх розмірів збільшують небезпеку ще більше.

За словами керівника відділу досліджень нещасних випадків DEKRA Петера Рюкера, водій звикає до постійних рухів маски в межах свого поля зору. Через це водії можуть набагато пізніше відреагувати на якусь небезпеку, яка з'явиться раптово.

Простіше кажучи водії можуть не помітити велосипедиста або пішохода. Крім того, великі розміри маски можуть просто заважати нормальному огляду.

Нагадаємо, у київському метро неадекватний чоловік з ножем напав на пасажирів і поліцейського через зауваження про маску. Чоловік також дістав газовий балончик і бризнув їм в обличчя "копу".

Раніше в Києві дівчину без маски не пропустили в трамвай. Вона все одно намагалася зайти в салон громадського транспорту, але один з пасажирів почав виштовхувати її ногами.