Як водіям скасувати постанову патрульних за порушення ПДР: алгоритм дій

Про процедуру подання клопотання про оскарження та хід розгляду справи розповів начальник Долинського бюро правової допомоги Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Сергій Кравчина.

Розгляд справи відбувається:

за місцем вчинення адміністративного правопорушення,

за місцем проживання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності,

за місцем реєстрації авто та на місці вчинення адміністративного правопорушення.

Порушення справи починається з представлення поліцейського, який розглядає цю справу, оголошується, яка справа розглядається і хто притягується до адміністративної відповідальності.

Обов'язково роз'яснюються права, такі як:

знайомство з матеріалами справи,

подача пояснення,

подача доказів,

заява клопотання,

і, що важливо, про право користуватися юридичною допомогою адвоката.

"Саме головне на цій стадії - подати клопотання, воно може бути як усним, так і письмовим, що стосується письмового, воно повинно бути долучено до матеріалів справи", - говорить експерт.

Якщо ж поліцейський безпідставно відмовляється прийняти таке клопотання і долучити до справи, такі дії можна зафіксувати при свідках або зняти на відео.

Правовик нагадаємо, що відео зйомка дій працівників поліції дозволена згідно зі ст. 34 Конституції України (передбачено право кожного вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб).

Процедура оскарження, якщо не задоволено клопотання про надання захисника

"Розгляд справи дуже часто, проводиться лиш формально, поліцейський майже ніколи не повідомляє про закінчення етапу з’ясування обставин справи та перехід до розгляду справи, не надається право на дачу пояснень, не досліджуються докази та не вирішуються клопотання.", - розповідає Кравчина.

У таких випадках експерт закликає не впадати у відчай, оскільки порушення права скористатися правом на правову допомогу і не вжиття жодних дій щодо надання можливості водію реалізувати своє право на отримання такої допомоги - свідчить про порушення порядку розгляду справи про адмінправопорушення, що є підставою для скасування постанови.

Так, у лютому саме такого висновку дійшла колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду у справі № 524/9827/16-а, оскільки інспектор порушив права особи, яка притягувалася до адміністративної відповідальності, не надавши можливості скористатися правом на професійну юридичну допомогу.

Куди звертатися для оскарження рішення

Відповідно до абзацу 1 ч. 1 ст. 25 Кодексу адміністративного судочинства України особа, яка має намір звернутися до суду з позовом про скасування постанови про накладення адміністративного стягнення, має право самостійно обрати такий суд, або звернутися до суду за зареєстрованим місцем проживання (перебування, знаходження) позивача, або до суду за місцезнаходженням відповідача.

Який судовий збір

Постановою Великої Палати Верховного Суду України від 18 квітня 2020 року (справа № 543/775/17) було встановлено однаковий підхід у визначенні розміру судового збору, який підлягає застосуванню у справах про накладення адміністративного стягнення та стягнення. Він становить за подання позовної заяви 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 476 гривень.