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Водіям фур та автобусів загрожує новий штраф: за що можуть покарати

Автор: Анна Шиканова

Водії вантажних автомобілів та автобусів повинні мати не один страховий поліс, а два

Водії вантажних автомобілів і автобусів можуть отримати новий штраф за відсутність поліса страхування. Цей документ повинен бути обов'язково в наявності, відповідно до статті 7 Закону "Про страхування". В законі є визначення обов'язкових видів страхування, в які внесено особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.

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Згідно з пунктом 1 Положення здійснення обов'язкового особистого страхування водія від нещасних випадків на транспорті, затвердженим постановою КМУ від 14.08.1996 №959, особистому страхуванню підлягають всі працівники транспортних підприємств незалежно від форм власності та видів діяльності, які зайняті на транспортних перевезеннях. За пунктом 2 цього Положення застрахованими вважаються водії під час обслуговування поїздки. Про це пише ТСН з посиланням на "Дорожнього адвоката".

Таким чином, наявність страхового поліса та особистої страховки у водія вантажного автомобіля або автобуса має бути обов'язково. За законом, перевезення пасажирів або вантажів без оформлення поліса є порушенням і в таких випадках покладений штраф – у розмірі 1700 гривень. Відповідальність несе юридична особа або підприємець, який здійснює перевезення.

Варто відзначити, що при здійсненні вантажних або пасажирських перевезень недостатньо страхового поліса на автомобіль, водій повинен мати при собі також і особистий страховий поліс.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українських водіїв попередили про нові штрафи, які стосуються номерів.

А також розповідали про те, що в Україні обмежили розмір штрафів по мікрокредитах.

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