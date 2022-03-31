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Водії помиляються лише раз: з'явилося відео, на якому авто їдуть через міни під Києвом

Колаж РБК-Україна: Водії їдуть по замінованій дорозі під Києвом
Автор: Світлана Мащенко

Місцеві водії в смт Бородянка Бучанського району Київської області дуже сміливі і не мають права на помилку. Адже проїхати загородження з протитанкових мін - задача не з простих.

Відео з такими ризиковими поїздками з'явилося в мережі. Проте дехто припускає, що це - фейк. Дивіться самі в матеріалі Styler нижче.

"Бородянка, Київська область. Загородження з протитанкових мін.. Місцеві водії тут помиляються лише один раз", - підписані кадри.

На відео видно, що водії проїздить загородження з мін по діагоналі, пропускаючи міни під капотом. До авто приєднано ще й причіп, що ще ризикованіше, бо контролювати ще й його, значно важче. За ним їде ще одне авто, яке минає міни благополучно.

Дехто з коментарів припускає, що це фейк, хтось захоплюється сміливістю водіїв:

  • Очень похоже на Тик Ток Кадырова. Такой же фейк.
  • Як ніколи згадується геометрія, креслення і здача на права інструктору

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