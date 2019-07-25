Водій вилетів через лобове скло: з'явилося відео моторошної ДТП в Києві

ДТП у Києві (колаж РБК-Україна)

В Голосіївському районі під час аварії водій вилетів з салону авто

У Києві на вулиці Академіка Заболотного, сталася страшна ДТП за участю двох авто - Mitsubishi і Audi. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій Audi, який знехтував ПДР, а саме - не пристебнувся ременем безпеки, - вилетів із салону свого автомобіля через лобове скло. Момент аварії потрапив на відео і був опублікований працівниками патрульної поліції Києва.

На відео чітко видно момент зіткнення двох автомобілів. Причини зіткнення з'ясовують слідчі.

Відео моменту аварії на Академіка Заболотного 24 липня

Повідомляється, що водій Audi в результаті ДТП отримав тілесні ушкодження. Чоловік звернувся за допомогою до медиків, які забрали його для ретельного огляду в лікарні.

Водій іншого транспортного засобу, на щастя, травм не отримав і відбувся легким переляком.

"Увагу варто звернути на те, що водій Mitsubishi був пристебнутий ременями безпеки, що і врятувало його від отримання травм, на відміну від іншого водія, який знехтував цим правилом дорожнього руху, в результаті чого і травмувався", - йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, що кілька днів тому під Києвом сталася страшна ДТП, яка забрала життя трьох пішоходів.