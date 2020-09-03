Водій у Львові двічі порушив правила на очах у поліції, а потім скоїв наїзд

У Львові водій порушив ПДР і збив співробітника поліції (Колаж РБК-Україна)

Водій у Львові двічі проїхав під заборонний знак, а потім наїхав позашляховиком на полициейского

У Львові водій позашляховика двічі порушив правила руху на очах у поліції, а потім скоїв наїзд на співробітника правоохоронних органів. Постраждав поліцейський велопатруля.

36-річний водій позашляховика просто на очах у велопатруля двічі проїхав під знак "В'їзд заборонено". Поліцейські зажадали у порушника зупинитися, але він проігнорував і просто поїхав. Про це повідомили у випуску ТСН.

Водій встиг проїхати близько кілометра і його наздогнали поліцейські та знову наказали зробити зупинку. Водій замість того, щоб підкоритися вимогам співробітників правоохоронних органів, натиснув на газ та заднім колесом збив патрульного і його велосипед. Поліцейський отримав травму ноги.

Водія перевірили на вміст алкоголю і наркотиків у крові, але як зазначили в поліції, результатів аналізів поки немає. За порушення правил дорожнього руху на водія склали кілька протоколів.

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