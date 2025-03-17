VODA UA поддержала семейный фестиваль "Мамазліт" в Киеве

Компания обеспечила участников качественной питьевой водой, а также организовала развлекательную программу с участием аниматоров в костюмах Мавки и Лукаша.

Фестиваль собрал семьи с детьми на яркий весенний праздник, наполненный мастер-классами, мини-концертом и интерактивными развлечениями.

"Мы в VODA UA верим, что поддержка детских мероприятий - это вклад в будущее. Дети заслуживают счастливых моментов, и мы рады быть частью фестиваля, который дарит им радость и положительные эмоции", - отметила CEO VODA UA Екатерина Садовая.

Организаторы отмечают, что продолжают работать, и приглашают партнеров к проведению активностей для детей и родителей на будущих фестивалях.