Вода в бутылках содержит большое количество нанопластика: новое исследование

Ученые обнаружили огромное количество нанопластика в бутилированной воде, продаваемой в США. До сих пор неясно, как пластик влияет на здоровье человека, но некоторые данные свидетельствуют о том, что химикаты, используемые для изготовления пластика, могут нарушать работу гормонов и даже вызвать рак.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Health.
Бутилированная вода может содержать сотни тысяч микроскопических кусочков пластика, показывает новое исследование.
Микропластик - это крошечные кусочки пластика размером от 1 нанометра до 5 миллиметров в диаметре, в течение последних лет широко изучавшийся, и его можно найти практически везде на Земле, от дальних уголков Арктики до выстилки человеческих плацент.
По оценкам одного анализа, американцы ежегодно используют более 44 000 частиц микропластика и вдыхают более 46 000. Но недавно ученые не могли достоверно измерить даже меньшие частицы, которые называются нанопластиками.
Размер нанопластика составляет менее 1 нанометра, лист бумаги имеет толщину около 100 000 нанометров, а цепь ДНК - 2,5 нанометра и эксперты считают, что при попадании внутрь эти кусочки пластика могут преодолеть гематоэнцефалический барьер, защищающий мозг от токсинов.
Новое исследование, опубликованное в январе в Proceedings of National Academy of Sciences, подсчитало, что человек может потреблять до 370 000 нанопластиковых частиц в одном литре воды в бутылках.
Для нового исследования исследователи протестировали три марки продающейся в Штатах бутилированной воды, хотя авторы не разглашают, какие марки они включили. Они обнаружили, что в воде содержится в среднем 240 тысяч кусков пластика, 90% из которых были нанопластиками. Остальные 10% были микропластиком, примерно в тысячу раз больше нанопластика.
Исследование 2018 впервые выявило микропластик в 93% проб, взятых из 11 типов бутилированной воды, продаваемой в девяти разных странах. Средний показатель составил более 300 микрочастиц пластика на литр. Однако новое исследование показало, что пластиковая бутылка с водой может содержать в тысячу раз больше нанопластика.
Не менее 4000 известных химикатов используются для изготовления пластика. Ученые не знают, как подавляющее большинство может или не может повлиять на здоровье человека.
Ученые в течение длительного времени предполагали, что эти частицы, независимо от того, вдыхаются или попадают внутрь, обладают способностью наносить значительный вред организму. До сих пор не совсем ясно, как они это делают; они могли сделать это из-за своей внутренней токсичности или они могли быть носителями токсичных материалов, даже если они сами относительно инертны.
Бисфенол А (BPA), используемая в некоторых пластмассах химическая добавка, оказалась репродуктивным токсином и токсином для развития.
По этой причине в конце 2012 года Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов запретило использование бисфенола А в детских бутылочках и стаканчиках, но он все еще разрешен в упаковке для пищевых продуктов и напитков.
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