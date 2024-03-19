Вода в бутылках содержит большое количество нанопластика: новое исследование

Что известно о новом исследовании

Бутилированная вода может содержать сотни тысяч микроскопических кусочков пластика, показывает новое исследование.

Микропластик - это крошечные кусочки пластика размером от 1 нанометра до 5 миллиметров в диаметре, в течение последних лет широко изучавшийся, и его можно найти практически везде на Земле, от дальних уголков Арктики до выстилки человеческих плацент.

По оценкам одного анализа, американцы ежегодно используют более 44 000 частиц микропластика и вдыхают более 46 000. Но недавно ученые не могли достоверно измерить даже меньшие частицы, которые называются нанопластиками.

Размер нанопластика составляет менее 1 нанометра, лист бумаги имеет толщину около 100 000 нанометров, а цепь ДНК - 2,5 нанометра и эксперты считают, что при попадании внутрь эти кусочки пластика могут преодолеть гематоэнцефалический барьер, защищающий мозг от токсинов.

Новое исследование, опубликованное в январе в Proceedings of National Academy of Sciences, подсчитало, что человек может потреблять до 370 000 нанопластиковых частиц в одном литре воды в бутылках.

Для нового исследования исследователи протестировали три марки продающейся в Штатах бутилированной воды, хотя авторы не разглашают, какие марки они включили. Они обнаружили, что в воде содержится в среднем 240 тысяч кусков пластика, 90% из которых были нанопластиками. Остальные 10% были микропластиком, примерно в тысячу раз больше нанопластика.

Исследование 2018 впервые выявило микропластик в 93% проб, взятых из 11 типов бутилированной воды, продаваемой в девяти разных странах. Средний показатель составил более 300 микрочастиц пластика на литр. Однако новое исследование показало, что пластиковая бутылка с водой может содержать в тысячу раз больше нанопластика.

Вредит ли пластик здоровью человека?

Не менее 4000 известных химикатов используются для изготовления пластика. Ученые не знают, как подавляющее большинство может или не может повлиять на здоровье человека.

Ученые в течение длительного времени предполагали, что эти частицы, независимо от того, вдыхаются или попадают внутрь, обладают способностью наносить значительный вред организму. До сих пор не совсем ясно, как они это делают; они могли сделать это из-за своей внутренней токсичности или они могли быть носителями токсичных материалов, даже если они сами относительно инертны.

Бисфенол А (BPA), используемая в некоторых пластмассах химическая добавка, оказалась репродуктивным токсином и токсином для развития.

По этой причине в конце 2012 года Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов запретило использование бисфенола А в детских бутылочках и стаканчиках, но он все еще разрешен в упаковке для пищевых продуктов и напитков.