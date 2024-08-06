Вода в пластиковых бутылках может быть опасна для гипертоников: новое исследование

Питье из пластиковых бутылок может быть ядовитым для вашего здоровья, а вода прямо из крана может спасти вашу жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Microplastics.

Что показало исследование

Исследование показало, что употребление напитков из пластиковых бутылок может повысить артериальное давление из-за попадания микропластика в кровь.

Как следует из названия, микропластик – это мелкие частицы пластика, содержащиеся в подавляющем большинстве продуктов питания и воды.

Попадая внутрь эти частицы могут проникать через клеточные барьеры в кишечнике и легких и переходить к кровотоку и другим тканям организма.

Интересно, что новое исследование, проведенное группой ученых с факультета медицины Дунайского частного университета в Австрии, выявило, что артериальное давление значительно снизилось, когда участники перестали употреблять жидкость из пластиковых и стеклянных бутылок и пили только воду из крана в течение двух недель.

Выводы

Результаты научной работы впервые свидетельствуют о том, что уменьшение использования пластика потенциально может снизить АД, вероятно, из-за уменьшения объема частиц пластика в крови.

Ранее ученые установили, что люди потребляют 5 граммов микропластика еженедельно, или примерно вес кредитной карты.

Микропластик также был обнаружен в напитках в стеклянных бутылках. В исследовании Danube артериальное давление участников измерялось в начале и на протяжении всего исследования.

"После обширных исследований мы пришли к выводу, что следует избегать напитков, упакованных в пластиковые бутылки", - сообщают ученые.

Также отдельные исследования показали, что кипячение и фильтрация водопроводной воды может снизить присутствие микропластика (и нанопластика) почти на 90%.