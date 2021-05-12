Вода замість молока: українці скаржаться на виробника молочки, а ті виправдовуються

У чому суть скандалу

Жінка заявила, що купила молоко марки "РадиМо". Але замість корисного напою в пакеті вона виявила звичайну воду.

“Сьогодні купила ось таке молоко. Ще в житті такого не бачила. У пакеті була вода! Радивилівське. Хтось стикався з таким?”, – йдеться у дописі жінки.

Фото: мешканка Рівненської області купила воду замість молока (facebook.com/Вилка Мікс Рівне)

У коментарях користувачі пишуть, що такі випадки трапляються не вперше. Більшість повертали продукт назад у магазин.

В мене таке ж було вчора. Схоже це та сама партія. Це не сироватка, це просто якась мутна вода, запаху не має

В нас схоже було. Якась мутна білувата вода зі шматочками чогось білого

І у нас також вода. Не дотрималися пропорцій і порошок не насипали

Це партія така, нам теж у місті багато кому таке попало. Треба нести назад на повернення у магазин

Сьогодні теж така ж ситуація була з молоком цієї ж марки. У пакеті була вода

В чому причина?

На офіційній сторінці підприємства "Радивилівмолоко" у Facebook пізніше пояснили, що у них стався збій в обладнанні.

"Повідомляємо чесно та відверто Вам про те, що припустились помилки й ми вдаємось до всіх можливих заходів, щоб вирішити проблему яка сталась у нас. А саме - при фасуванні: молока ДСТУ п/е, 2,5% жиру, 910г /ТМ РадиМо/ партія 14 до 17.05. та молока 2,4% жиру, п/е, 870г /Мілкове/ партія 7 до 16/05/21 - стався збій в обладнанні, в результаті чого в паковання відбулось потрапляння пастеризованої води", - повідомив виробник.

Як зазначили на підприємстві, вони оперативно проводять непланове відкликання усієї продукції з торгових точок.

"Щиро перепрошуємо за незручності і сподіваємося на ваше розуміння!" - звернулися на виробництві до українців.