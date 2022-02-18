Увага, негода: 19 лютого на заході України оголошено штормове попередження
З'явився невтішний прогноз погоди на 19 лютого (фото: Getty Images)
Погода в деяких областях України 19 лютого суттєво зіпсується.
За даними Sinoptik.ua, весь день у суботу в Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Хмельницькій областях очікується сильний штормовий вітер.
Його швидкість сягатиме 15-24 м/с, у регіонах оголошено жовтий рівень небезпеки.
Будьте обережні, перебуваючи під деревами, будинками чи рекламними конструкціями та не забувайте зачиняти вікна, виходячи з дому.
Крім того, у першій половині дня очікується невеликий дощ.
Через високу вологість буде сльотаво, тому синоптики радять одягтися тепліше або перенести плани на вечір.
Раніше синоптики показали свіжий прогноз погоди до кінця лютого.