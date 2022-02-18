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Увага, негода: 19 лютого на заході України оголошено штормове попередження

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П'ятниця 18 лютого 2022 17:55
Увага, негода: 19 лютого на заході України оголошено штормове попередження З'явився невтішний прогноз погоди на 19 лютого (фото: Getty Images)
Автор: Styler

Погода в деяких областях України 19 лютого суттєво зіпсується.

За даними Sinoptik.ua, весь день у суботу в Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Хмельницькій областях очікується сильний штормовий вітер.

Його швидкість сягатиме 15-24 м/с, у регіонах оголошено жовтий рівень небезпеки.

Будьте обережні, перебуваючи під деревами, будинками чи рекламними конструкціями та не забувайте зачиняти вікна, виходячи з дому.

Крім того, у першій половині дня очікується невеликий дощ.

Через високу вологість буде сльотаво, тому синоптики радять одягтися тепліше або перенести плани на вечір.

Раніше синоптики показали свіжий прогноз погоди до кінця лютого.

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