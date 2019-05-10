Раптово помер боєць ВСУ: що сталося

Український військовослужбовець помер під час відпустки
Військовий ВСУ Степан Ковалишин, який перебував у відпустці за місцем проживання у Горохівському районі Волинської області, раптово помер. Про це йдеться в повідомленні 14 окремої механізованої бригади у Facebook.
За словами 14 ОМБР, Ковалишин прослужив майже рік, і за цей час було багато чого пережито.
"Командування та особовий склад військової частини висловлюють щирі співчуття родині та близьким нашого побратима. Спочивай з миром, солдат! Вічна тобі пам'ять!" - відзначають в ОМБР.
Військовий ВСУ раптово помер на Волині (ілюстративне фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Користувачі мережі також прокоментували цю втрату.
Нагадаємо, що відео "відповіді" ЗСУ на атаки окупантів вразило мережу. На Донбасі військові ВСУ ліквідували ворожі бойові машини піхоти. В результаті троє бойовиків загинули, а ще один отримав поранення.
Раніше повідомлялося про те, що на Донбасі під час запеклих боїв 7 травня загинув військовослужбовець ЗСУ Сергій Дрогин з позивним "Скіф". Боєць служив у 24-му відділенні штурмового батальйону "Айдар" 53-ї окремої механізованої бригади у званні старшого солдата.