Внесите это простое изменение в ваш завтрак и похудеете на 2 килограмма за месяц

Какое изменение во время завтрака нужно для похудения?

Профессор Франклин Джозеф, ведущий специалист по контролю веса в клинике похудения доктора Франка, советует своим пациентам вносить небольшие устойчивые изменения в свой рацион, а не прибегать к экстремальному сокращению калорий.

Одной из его главных рекомендаций является замена овсяных хлопьев быстрого приготовления на овсяные отруби, которые являются внешним слоем зерна овса.

"Овсяные отруби являются одними из самых недооцененных продуктов для завтрака", - сказал он.

Большинство людей считают, что весь овес одинаков, но овсяные отруби имеют значительно большее содержание белка и клетчатки, что делает их гораздо лучше для похудения.

Овсяные отруби содержат примерно на 50% больше белка и почти вдвое больше клетчатки по сравнению с обычной овсянкой быстрого приготовления. Это означает, что вы дольше чувствуете сытость, уменьшая приступы голода в середине утра, которые часто приводят к нездоровым перекусам.

Овсяные отруби связаны со многими преимуществами для здоровья, такими как улучшенный контроль уровня сахара в крови, здоровая работа кишечника и снижение кровяного давления и холестерина.

"Когда мои пациенты переходят на овсяные отруби на завтрак, они часто обнаруживают, что естественно потребляют меньше калорий в течение дня. Это потому, что белок и клетчатка замедляют пищеварение, стабилизируют уровень сахара в крови и предотвращают тягу, которая разрушает план похудения", - сказал эксперт.

Завтрак с высоким содержанием белка и клетчатки помогает людям дольше чувствовать себя сытыми, что приводит к снижению потребления калорий в течение дня.

По словам профессора, такое изменение в завтраке может помочь потерять 2 килограмма веса за месяц.

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