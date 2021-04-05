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Впровадження нових технологій: в Одеській єпархії УПЦ МП знайшли причину масової загибелі бджіл

Новость на русском → Одеса, Понеділок 05 квітня 2021 20:05
Впровадження нових технологій: в Одеській єпархії УПЦ МП знайшли причину масової загибелі бджіл В Одеській УПЦ МП відзначилися заявою про бджіл і 5G (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Одеській області масово гинуть бджоли і як вважають в Одеській єпархії Української православної церкви Московського патріархату, винувате в цьому впровадження нових алгоритмів передачі стільникових даних.

Таке повідомлення з'явилося на сторінці Одеської єпархії у Facebook.

"У цьому році дуже багато бджолярів-професіоналів і любителів втратили десятки та сотні своїх бджолосімей! Не стали винятком і пасіки наших храмів і монастирів Одеської єпархії УПЦ", - йдеться в повідомленні.

Також вказується, що людство винувате саме, оскільки деякі люди не звертають увагу на довкілля і знищують природний потенціал хімією, пестицидами та отрутами. Проте в Одеській єпархії знайшли причину загибелі саме бджіл і посилаються на думку фахівців.

"Звичайно, можна все списати на якийсь загальний вірус, який спіткав і бджолині сім'ї, що в принципі можливо, але ігнорування основних санітарних норм і шаленого насичення хімією земель дає свої негативні результати. Ще однією з причин, на думку фахівців, є перенасичення мережами стільникового зв'язку наших територій і впровадження нових алгоритмів передачі стільникових даних, що дезорієнтує комах і птахів у просторі. Всі ці фактори, можливо, і стали причиною масової загибелі бджіл в Україні", - сказано в тексті повідомлення.

Також зазначено, що даний текст несе суто інформаційний характер із закликом замислитися, а також помолитися.

Впровадження нових технологій: в Одеській єпархії УПЦ МП знайшли причину масової загибелі бджілСкріншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові напівголий священник ходив по хатах і хрестив квартири.

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