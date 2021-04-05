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Внедрение новых технологий: в Одесской епархии УПЦ МП нашли причину массовой гибели пчел

Новина українською → Одесса, Понедельник 05 апреля 2021 20:05
Внедрение новых технологий: в Одесской епархии УПЦ МП нашли причину массовой гибели пчел В Одесской УПЦ МП отличились заявлением о пчелах и 5G (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Одесской области массово гибнут пчелы и как считают в Одесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, виновато в этом внедрение новых алгоритмов передачи сотовых данных.

Такое сообщение появилось на странице Одесской епархии в Facebook.

"В этом году очень много пчеловодов-профессионалов и любителей потеряли десятки и сотни своих пчелосемей! Не стали исключением и пасеки наших храмов и монастырей Одесской епархии УПЦ", - говорится в сообщении.

Также указывается, что человечество виновато само, так как некоторые люди не обращают внимание на окружающую среду и уничтожают природный потенциал химией, пестицидами и ядами. Однако в Одесской епархии нашли причину гибели именно пчел и ссылаются на мнение специалистов.

"Конечно, можно все списать на какой-то общий вирус, который постиг и пчелиные семьи, что в принципе возможно, но игнорирование основных санитарных норм и безумное насыщение химией земель дает свои негативные результаты. Еще одной из причин, по мнению специалистов, является перенасыщение сетями сотовой связи наших территорий и внедрение новых алгоритмов передачи сотовых данных, что дезориентирует насекомых и птиц в пространстве. Все эти факторы, возможно, и стали причиной массовой гибели пчел в Украине", - сказано в тексте сообщения.

Также указано, что данный текст несет сугубо информационный характер с призывом задуматься, а также помолиться.

Внедрение новых технологий: в Одесской епархии УПЦ МП нашли причину массовой гибели пчелСкриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове полуголый священник ходил по домам и крестил квартиры.

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