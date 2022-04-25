Разом з теплом в Україну прийдуть кліщі: як уберегтися в парках і садах

Навесні в Україні настає сезон кліщів. Зазвичай вони починають з'являтися в середині квітня, і їх активність триває до середини червня. Однак в цьому році весна пізня і холодна, тому появу кліщів в парках і садах прогнозують в кінці квітня-початку травня.
Як уберегтися від кліщів і що робити, якщо ви принесли паразита з прогулянки – читайте в матеріалі нижче.
Найактивніший період у кліщів - з квітня і по червень. Живуть вони в сирих і вологих місцях, на слонах, в траві, в кущах. Якщо погода сира і дощова, але при цьому тепло – місцем проживання може стати будь-який кущ або трава.
На прогулянки надягайте кофти з довгим рукавом, щільні штани, шкарпетки. Одяг повинен бути світлих відтінків і щільно прилягати до тіла – це знизить ризик потрапляння кліща на тіло.
Якщо ви плануєте провести кілька годин на природі – використовуйте спеціальні репеленти, які відлякують кліщів.
Після прогулянки обов'язково огляньте себе, рідних, дітей і тварин. По можливості - змініть одяг і виперіть ту, в який ви гуляли на природі. Перевірте речі, які ви брали з собою на прогулянку – сумки, підстилки, іграшки. І прийміть душ після прогулянки.
Кліщі вибирають самі м'які ділянки тіла - згини рук, пах, область пахв, під колінами, шию, голову, волосяну частину. У тварин - лапи, морди, живіт.
Біль відразу після укусу зазвичай не виникає – кліщі виділяють анестезуючу рідину. Але місце укусу може почати хворіти через кілька годин або днів. Може з'явитися припухлість і свербіж.
У тварин після укусу з'являється слабкість, пропадає апетит, білки очей можуть пожовтіти.
Бажано звернутися в найближчий травмпункт, щоб лікар витягнув його без залишку і передав в лабораторію на аналізи. Кліщі можуть бути переносниками небезпечних захворювань.
Якщо у вас є досвід витягування кліщів, то ви можете зробити це самостійно: викрутити дуже обережно пінцетом або спеціальним гачком. Місце укусу обробити спиртом.
Важливо! Кліщів не можна розчавлювати - збудники небезпечних інфекцій можуть потрапити в кров. Не варто змащувати кліщів маслом - це не дає ефекту. При витягуванні кліща потрібно бути дуже акуратними, щоб не висмикнути тільки головку кліща без його хоботка.
Після видалення кліща потрібно постежити за самопочуттям – якщо у вас з'явиться температура, почервоніння на місці укусу, збільшення лімфовузлів, сильний біль або слабкість, то допомога лікаря потрібна негайно.
Кліщі можуть бути рознощиками таких небезпечних захворювань, як вірусний енцефаліт, хвороба Лайма.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як захиститися від інфекційних хвороб в умовах війни.