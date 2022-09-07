Як закохуються чоловіки, і які шанси у інтернет-знайомств: незвичні факти про стосунки

Які найдивовижніші психологічні факти про кохання та стосунки?

23% пар, які знайомляться в інтернеті, в кінцевому підсумку одружуються.

Деякі психологи стверджують, що люди не можуть бути "просто друзями" з представниками протилежної статі.

Дослідження показує, що жінка більше тягнеться до людини, коли вона не впевнена, наскільки він її любить.

Якщо ви хочете знати, чи хтось вас любить, подивіться в їхні очі. Якщо ми закохані, зіниця розширюється до 45 відсотків.

Фото: Цікаві факти про стосунки (freepik)

Люди, які дійсно закохані, схильні ревнувати через дурниці.

Понад 80% першого враження про жінку створює те, яка у чоловіка постава.

Більше половини людей, які вірять у кохання з першого погляду, вже пережили це.

Відомо, що чоловіки закохуються швидше, ніж жінки.

На думку психологів, закохуватися з першого погляду - дійсно правда.

Люди зазвичай віддають перевагу привабливому обличчю, а не привабливому тілу, коли вони шукають довгострокових стосунків.