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Чи впливає допомога у тисячу гривень на субсидію: пенсіонерам дали відповідь

STYLERЖиття    06.05.2020 - 19:42
Чи впливає допомога у тисячу гривень на субсидію: пенсіонерам дали відповідь
Субсидії в Україні (фото: РБК-Україна)

У Мінсоцполітики розповіли, як соцдопомога у тисячу гривень впливає на субсидії пенсіонерів

Субсидії в Україні надаватимуться пенсіонерам у будь-якому випадку, навіть якщо вони отримали одноразову грошову допомогу від держави під час карантину. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна на брифінгу в середу, 6 травня.

За її словами, уряд чітко вирішив, що отримання 1 тисячі гривень тим, у кого пенсії становлять менше ніж 5 тисяч гривень, ніяк не вплине на призначення субсидій та на інші виплати допомоги.

З цієї одноразової цільової грошової допомоги не будуть відняті ніякі стягнення, оскільки це матеріальна підтримка під час карантину.

Нагадаємо, що деяким категоріям пенсіонерів в Україні можуть доплачувати 9 тисяч гривень. Це стосується пенсіонерів-чорнобильців, які вже почали домагатися від держави отримання належної їм за законом надбавки.

Йдеться про надбавки в розмірі двох мінімальних зарплат, які на сьогодні складають 9,4 тисячі гривень. За словами юристів, Пенсійний фонд сам скоріше всього не буде робити перерахунок, але пенсіонери через суд можуть домогтися пенсію в 9 тисяч гривень замість 5 тисяч.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні видадуть "карантинну" допомогу на дітей, яким немає 10 років. Виплати отримають 337 тисяч сімей протягом карантину.

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