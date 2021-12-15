Власник мережі ресторанів у Києві обматюкав відвідувачку, якій не сподобалося блюдо

Про невдалий досвід дегустації рамена в цьому ресторані мешканка столиці повідомила ще минулої неділі, але після появи комента з "компліментом" від шеф-кухаря публікація продовжує активно збирати обурену реакцію користувачів мережі.

"Мега розпіарений рамен у Ramen vs Marketing" письменниця назвала розчаруванням року, і перерахувала власні претензії до даної страви (воно вважається дуже популярним в японській, китайській і корейській кухнях).

Критиці Вайткунайте піддався і бульйон, і м'ясо, і яйця "з полуничним смаком", і часник...

"Я не доїла порцію в 400 грамів. Хоча була дуууже голодна", - додала відвідувачка закладу.

Киянці не сподобався рамен в ресторані і вона написала в мережі негативний відгук (фото: facebook.com/velina.vaitkunaite)

Після цього засновник мережі і шеф-кухар ресторану Євген Михайленко накинувся на жінку з гнівним коментарем, в якому просто-напросто обматюкав киянку через її вражень про свою страву.

"Ох, їб**ь, хто ти така і звідки взялася? Таких гастро критиків за 6 років роботи я бачив до**я. Не подобається - йди далі і не займай посадки", - написав шеф Food vs Marketing Михайленко.

Відповідь шеф-кухаря на негативний відгук відвідувачки ресторану про страву обурив користувачів мережі (фото: facebook.com/velina.vaitkunaite)

Після цього в мережі розгорнулося бурхливе обговорення не тільки самого рамена, але і подібної реакції власника закладу. І якщо користувачі ділилися різними враженнями про власний досвід відвідування даного ресторану та блюда - то нецензурні нападки шеф-кухаря через відгук обурили практично всіх.

Що говорить власник мережі ресторанів

Сам же Євген Михайленко після скандального коментаря виклав у своєму Facebook пост, в якому представив власний погляд на ситуацію, не соромлячись у виразах.

У публікації засновник мережі Food vs Marketing розповів про багаторічний досвід і на кухні, і в бізнесі, про вал відвідувачів і що він "вже нікому і нічого не має доводити".

"У більшості випадків, коли я бачу ФБ ботів, популістів, хайпожерів, тролів або просто дебілів, я шлю їх н**уй. Це максимум поваги, який я можу висловити таким людям і зараз я обґрунтую - чому..." - написав Михайленко.

Далі ресторатор досить емоційно висловився про різницю між критикою і хейтом, а негативний відгук про свою страву вважає думкою некомпетентної людини, маніпуляціями, брехнею і наміром хайпанути.

Шеф Food vs Marketing, який нахамив відвідувачці через поганий відгук про страву, висловився про скандал (фото: скрін поста facebook.com/chefzhenyaM)

Під постом Михайленка між користувачами мережі виникла полеміка - знайшлися як прихильники шеф-кухаря в даній ситуації, так і критики. При цьому деякі люди зауважують, що навіть попри те, що страва може їм і бути до смаку, через хамство до відвідувачів у заклади мережі більше не підуть.