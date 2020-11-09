Влада Нікольченко: для нас важливо знову відчути атмосферу змагань вищого рівня

Одна з головних надій збірної України з художньої гімнастики Влада Нікольченко в інтерв'ю прес-службі Європейського гімнастичного союзу розповіла про те, як вдавалося зберігати мотивацію в умовах відсутності змагальної практики через коронавірус, а також поділилася очікуваннями від майбутнього домашнього чемпіонату Європи.

За її словами, скасування змагань через пандемію COVID-19 важко було сприйнято всередині національної збірної:

"Психологічно було дуже важко. У момент, коли в нас забрали все: всі змагання, все наше життя, все різко зупинилося, ніяких виїздів. Тренуємося, а для чого тренуємося? Ми готувалися до змагань, все йшло почергово, і тут різко всього цього немає. Було важко. Потім втягнулися, почали тренуватися, поїхали влітку на збори, почали набирати форму, готуватися до змагань. Слава Богу, вдалося провести Кубок Дерюгіної. Ірині Іванівні (Дерюгіній - ред.) велике за це дякую", – підкреслила Нікольченко.

Однак юна спортсменка не втрачає мотивацію і продовжує підготовку до домашнього чемпіонату Європи, який відбудеться в кінці листопада в Палаці спорту.

"Ми всі були вмотивовані змаганнями, новими цілями. Зараз вже поступово починаються турніри. Ми вже втягнулися, і 2 чемпіонати України вже пройшли, і Кубок Дерюгіної. На цей час ми в посиленому режимі готуємося до головного старту цього року - чемпіонату Європи, який є початком нашого нового шляху до Олімпіади наступного року. Для нас дуже важливо знову відчути атмосферу змагань найвищого рівня", - додала спортсменка.

Нагадаємо, що минулий рік для 17-річної українки був дуже успішний. На чемпіонатах Європи та світу, які проходили в Баку, Нікольченко завоювала бронзові нагороди у вправах з булавами, а на європейських іграх в Мінську українка зуміла зробити бронзовий дубль в дисциплінах з булавами й обручем.

36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики відбудеться з 26 по 29 листопада в київському Палаці спорту і стане найбільшою спортивною подією цього року. У столиці України виступить 151 гімнастка з 27 країн-учасниць, включаючи Україну. Всього буде розіграно 8 комплектів нагород.