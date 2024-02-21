Влад Троицкий: Выставка ГОЛОСА — это переосмысление преступлений войны в Present Continuous

В основе выставки ГОЛОСА — личные истории украинцев о войне, которые с 2014 года собирает и хранит музей "Голоса мирных". С чего вам началась трансформация тысяч видео и аудио записей в художественный проект?

Из определения жанра, через который можно передать эмоции и чувства, возникающие при просмотре этих историй. После длительных раздумий решили, что точно с этим справится именно мультимедийная инсталляция, где видео, аудио и физические артобъекты будут создавать единое пространство.

А еще, по поиску инструментов, с помощью которых мирные голоса смогут жить и звучать в разных измерениях, в том числе и в культурном. Именно поэтому изначально предсказывали иммерсию, то есть эффект присутствия, когда посетитель становится одновременно и участником этого пространства. Это усиливает чувствительное восприятие и дает потенциал для презентации выставки не только в Украине, но и за рубежом, ведь чувство универсальный язык.

Какая «большая идея» содержит эта мультимедийная инсталляция?

С одной стороны – раскрыть трагедию войны, а с другой – показать силу воли и достоинства людей, которые смогли себя сохранить несмотря на все ее ужасы. Это история героев. Героев – как конкретных людей, так и всего народа – которые в неравной борьбе стоят достойно.

Главный месседж выставки созвучен строке из поэмы "Каменярі" Ивана Франко: "Лупайте цю скелю". Все украинцы, вся Украина идут по длинной и страшной дороге. И единственный способ победить и жить – это "Лупать цю скелю". То есть делать то, что делать — каждый на своем месте. Бить эту скалу, разрушать ее, чтобы она наконец треснула и все увидели свет… При всей трагичности событий это вопрос надежды и сохранения любви. Любви, достоинства, силы воли и воли к свободе.

Война в Украине продолжается, чувствуют ее все украинцы. Художественное осмысление событий, в которых мы живем каждый день — своевременно?

Действительно, в основе выставки — "происходящее сейчас". Реальное преступление и реальный подвиг, который переосмысливается в Present Continuous (в английском языке, настоящее длительное время — прим. авт).

Иногда в жизни наступает момент, когда есть смысл подвести итоги и сформировать определенные перспективы, дорожную карту: "Камо грядеши" – куда ты идешь? Куда мы идем, как мы стоим, как не отчаяться? Понятно, что усталость, тоска, растерянность разъедают сердце и подталкивают к унынию. Именно поэтому нужно включать ориентирующие камертоны – где ты, кто ты, кто мы?

И еще. Нельзя забывать свою историю. И нельзя позволять ее искажать, а россия это делала всегда и будет делать дальше. Музей "Голоса Мирных" хранит историю страны из первых уст. Выставка же направлена на то, чтобы правду о зле, которое причиняет россия в Украине, видел и чувствовал мир.

Вы автор многих успешных художественных проектов. Чем ГОЛОСА отличаются — или наоборот, не отличаются от них? С какими вызовами вы столкнулись в этой работе?

Артпроекты, которые наша команда олицетворяла раньше, были яркими, масштабными и уникальными. Это хепенинги, рассчитанные на то, что произойдут только один раз.

В данном случае другой замысел. Ведь инсталляция – постоянная. Соответственно, здесь другие правила взаимодействия с пространством и зрителем.

Поскольку выставка после презентации в Киеве будет показываться в Европе, сразу продумывалась не только художественная, но и технологическая части. То есть пространство и контент должны быть мобильными и быстро адаптивными — включая мультиязыковость — для совершенно разных регионов. Это должна быть «выставка-конструктор», репрезентативная в разных обстоятельствах дальше.

Помимо чисто технологических моментов, отличается и вопрос художественного впечатления. Я не говорю о наслаждении, я говорю именно об эстетически измеренном впечатлении. Ведь через него зритель получает месседж, связанный с травматическими страницами текущей истории.

А еще в этом проекте есть высокая ответственность. Мы касаемся очень болезненной и болевой точки. Следовательно, нужно быть одновременно деликатным, правдивым и бесстрашным, а это противоположные задачи. Потому что пересмотр шокирующих кадров, а их много, может привезти к их первоначальной блокировке. Человек на такой контент не желает смотреть. Сделать так, чтобы все образы и метафоры прикоснулись к сердцу — сложно.

А тем более чтобы заинтересовать не только украинского зрителя. Какой посыл предусматривается для иностранцев, ведь им идея "Лупать цю скелю" вряд ли близка и ясна?

Европейской аудитории нужно доносить простое мнение, что война – это зло. И это зло гораздо ближе, чем всем кажется, оно может постучаться в их дверь в любую секунду.

Мы в Европе уже олицетворяли документально-музыкальные художественные спектакли о войне в Украине. По мнению критиков, они становились своеобразным порталом для событий в нашей стране. Ведь новости давно превратились в тотальный шум, на который не обращают внимания. Есть мнение, что после 10 погибшего человека количество жертв становится статистикой. Вырваться из этой статистики, вернуться к каждой истории отдельно — это сверхзадача, которую мы, творческая команда, поставили перед собой, работая над выставкой ГОЛОСА.

Но каждый раз нужно находить оптимальные способы для показа этой реальности, чтобы не оказаться в позиции несчастной жертвы. Ведь на самом деле жертв никто не любит — даже понимая жертвенность и зная все страшные потери и испытания.

Расскажите о художественном инструментарии выставки, как именно он влияет на восприятие информации?

К примеру, в видеоряде мы использовали документальные кадры, в том числе и узнавание зрителями. Но за счет художественной проработки они раскрываются под совершенно новым углом, имеют другую оптику и эстетику.

Каждый из нас каждый день видит множество документальных фиксаций реальности в любых новостях. Когда ты смотришь на такие фотографии, у тебя нет дистанции, ведь ты видишь окно в мир. Задача искусства – раскрыть другие измерения этой реальности, показать ее сложность, многослойность и интерпретации.

Интерпретация — это не об искажении фактов в стиле русского мира, что не все так просто. Интерпретация — это дистанцирование от реальности, позволяющее проанализировать ее, переосмыслить и сформулировать сущность событий.

То, что "война это ужасно", или что "русский мир - это неонацизм 21 века" - понятно и без дополнительных объяснений. Но как людям в Украине жить с этим? Как продемонстрировать демократическому миру его беззащитность перед осью зла, странами, где жизнь человека ничего не стоит?

Одна из составляющих выставки – саундинсталляция с объемным звуком. Кто ее автор или авторы?

16-минутный саундтрек написала композитор Яна Шлябанская. В композиции она использовала реальные голоса людей, истории которых хранит музей "Голоса Мирных". Реплики трансформируются в музыку… Это подчеркивает, в частности, что для нас, для Украины, в отличие от тоталитарных государств жизнь каждого человека имеет значение. И мы должны помочь продолжать звучать всем голосам, так, чтобы их слышал мир.

Почему именно Яна? Во-первых, она была резидентом Cite Internationale des Arts (Международный центр искусств) в Париже, где специализировалась на создании именно объемных многоканальных музыкальных композиций. Во-вторых, наша команда уже сотрудничала с ней в нескольких проектах. Среди них, в частности, перформансы Night in bomb shelter (Ночь в бомбоубежище), который прошел в Осло, Берлине и Гамбурге и Allarm, — в нем как раз и было воплощено многоканальное звучание.

В общем, поэтически-музыкальная композиция выставки — работа "Дах-трио". Это София Баскакова, Игорь Дымов и Владимир Руденко. Это та команда актеров и музыкантов, которая раньше создала две камерные оперы. Обе можно увидеть в театре "Дах" - "Стус. Прохожий" и "ТычинА. Феномен суток".

В спектакле ГОЛОСА также использованы стихи Василия Стуса. Его творчество очень созвучно нашему времени, а его фигура – олицетворение стойкости и силы духа, которые не сломал тоталитарный советско-российский режим.

Какие эмоции вы, как художественный руководитель, хотите, чтобы оставались у зрителя?

Я никогда не хочу об этом говорить. Я уверен, что каждый возьмет свое, надеясь, что безразличным точно не останется никто.