Военные-связи поблагодарили киевлян за помощь: позволила повысить эффективность управления войсками

"Мы, военные-связи, благодарим общину Киева за оказанную материальную помощь. Уважаемые киевляне, благодаря вашей помощи у нас в разы увеличились возможности быстро и бесперебойно обеспечивать подразделения ВСУ имуществом и техникой связи", - говорят связные.

Защитники отмечают, что помощь Киева позволила повысить эффективность управления войсками.

"Поддержка общиной своих военнослужащих в очередной раз показывает цивилизованному миру, что в такое нелегкое для нас время борьбы за Независимость - Вооруженные силы и народ едины", - отмечают в командовании Войск связи и кибербезопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко привез на Донбасс помощь для бойцов четырех подразделений: большую партию дронов, системы РЭБ и броневик.

Также сообщалось, что Киев занял первое место в рейтинге областных центров по уровню помощи ВСУ. В прошлом году столица выделила из бюджета в поддержку сил обороны 8,9 миллиарда гривен.