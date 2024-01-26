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Военные записали видео с благодарностью за обогревательные наборы, которые собирала "Украинская команда"

Военные записали видео с благодарностью за обогревательные наборы, которые собирала "Украинская команда" (фото: facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Военные, защищающие Украину на передовой, передают слова благодарности украинцам, которые донатили на обогревательные наборы.

Видео от военных опубликовал в Facebook волонтерский штаб "Украинской команды".

"Ваши теплые подарки для наших защитников согревают им тело и душу. Но помогают бить орков. А в редкие минуты отдыха наши герои записывают видео и благодарят всех, кто помогал собирать обогревательные наборы. "Украинская команда" тоже благодарит всех, кто помогает", - говорится в сообщении волонтерского штаба.

В "Украинской команде" также отметили, что собраны обогревательные наборы почти для ста батальонов.

"Мы передаем эти наборы для ребят на передовой на горячих направлениях. Вместе с вами мы обеспечим теплом 50 тысяч бойцов. Это почти 100 батальонов", - сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

 

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала обогревательные наборы 72 ОМБр имени Черных Запорожцев, 46 аэромобильной бригаде Десантно-штурмовых войск, Третьей штурмовой бригаде, 130 и 204 батальонам терробороны города Киева, нескольким подразделениям.

Также сообщалось, что с начала широкомасштабного российского вторжения уже более 150 военных подразделений получили от "Украинской команды" помощь в виде автомобилей, снаряжения, дронов, оптических приборов, медикаментов и т.д.

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