Военные призвали Telegram-каналы, блогеров и СМИ объединиться для противодействия ИПСО

В частности, один из ведущих программы лейтенант ВСУ и заместитель руководителя ЦПИ Андрей Коваленко поддержал тезис известного блоггера Дениса Волосова, что государству нужно наладить сотрудничество с админами топовых украинских TG-каналов, а также известными блоггерами и инфлюенсерами в Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, чтобы выработать коммуникационную антиИпСОшную стратегию.

"Например, россияне бросили информацию, что завтра будет наступление на Харьков. Какой-то военный прокомментировал, что это не соответствует действительности, но этот тезис не получает определенных охватов. А вот вы можете эти охваты обеспечить", - заявил Коваленко, обращаясь к известным блогерам и инфлюансеров.

В то же время заявления некоторых украинских журналистов, по мнению Коваленко, о том, что нужно запретить все соцсети, и оставить только традиционные медиа, неправильны. Например, история с коррупционным скандалом, которая связана с семьей Гринкевичей, приобрела общественный резонанс с подачи известного блогера Игоря Лаченкова (Лачена). Кроме того, стратегия ограничений и запретов загонит страну в информационном плане в тупик.

"Любые каналы донесения информации, конечно, могут использоваться и используются врагом для ИпСО. Но, запретив все и оставив что-то одно, мы наоборот соберем людей в одном месте и враг воспользуется тем, что мы не научились бороться с ИпСО и просто разгромить", - убежден Коваленко.

Только интересный контент в Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, по его мнению, поможет эффективно противодействовать врагу. Примером этого тезиса является успешное развитие украинских TG-каналов, которые после 2021 вытеснили российские паблики из украинского информационного пространства.

"В TikTok враг создает много каналов однодневок, разгоняет измену. Но появляются и украинские влогеры. Украинский контент должен выдавливать российское влияние. В Instagram куча людей, которые не хотят быть причастны к войне из-за потери подписчиков. Но поддерживайте тех, а их достаточно , которые делают собрание, которое хочет помочь, привлекайте его к более широким вещам", - призвал Коваленко.

Напомним, во втором выпуске программы "О войне" военные Андрей Коваленко и Дмитрий "Дипломат" объяснили, почему блогеру Александру Волошину не стоит возмущаться по призыву пойти в ТЦК, ведь донаты на ВСУ не являются индульгенцией и есть конституционная обязанность.

Ранее ведущие этого проекта обратились к блогерам и инфлюэнсерам с большой аудиторией с призывом пойти в ТЦК и пройти ВЛК, побуждая граждан страны изменить отношение к мобилизации. Этот призыв вызвал возмущение у блогера Волошина, заявившего, что каждый должен находиться на своем месте.