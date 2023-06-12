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Военные взялись за беглых политиков: ищут экс-депутата Олейника

Экс-депутат Святослав Олейник (фото: oblrada.dp.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Ряд бывших депутатов и чиновников Украины после полномасштабного вторжения России скрылись за границу, где сейчас и скрываются. Военные и простые граждане могут приобщиться к поиску таких лиц.

Об этом заявил Евгений Карась, ныне служащий в ВСУ.

"Я думаю, если подытожить ущерб от сотни топ-беглецов, то можно укомплектовать несколько армейских корпусов. Государству нужно задуматься над этим. Не только российское имущество нужно арестовывать за границей", - заявил он.

Особое внимание Карась обращает на Святослава Олейника - бывшего народного депутата и бывшего депутата Днепропетровского облсовета. Олейник, также соратник олигарха Игоря Коломойского, вывез вместе с собой свои капиталы, а они могли бы пригодиться для обеспечения ВСУ.

"Из Бахмута сейчас вышли бригады, у которых были большие потери. Три Олейника - и это может быть выведена для рекомплектации бригада ВСУ", - отмечает Карась.

Олейник воровал на протяжении 20 лет - всей своей чиновничьей жизни, подчеркивает он. Найти его Карась призывает всех небезразличных. От граждан он ждет сообщений о местонахождении Олейника.

Ранее говорилось, что фигурант расследований НАБУ и СБУ Святослав Олейник якобы уехал за границу по неукраинскому паспорту. По некоторым данным, он поселился в Словакии.

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Святослав Олейник