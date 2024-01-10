Военные объяснили, почему блогеру Волошину не стоит возмущаться призывом пойти в ТЦК

В частности, один из ведущих программы лейтенант ВСУ и замруководителя ЦПИ Андрей Коваленко, комментируя реакцию известных блоггеров на озвученный в первом выпуске программы призыв к ним от военных пойти обновить свои данные в ТЦК, подчеркнул, что блогер Волошин "сразу возмутился, ведь собирает для военных донаты".

В частности, этот известный блоггер не поддержал предложение военных сходить инфлюенсерам в ТЦК, заявив, что каждый должен быть на своем месте. По словам Волошина, блоггеры и инфлюэнсеры своей работой помогают закрывать многомиллионное собрание в помощь ВСУ. В качестве примера он напомнил о блоггере Мише Лебиге, который за 2023 год собрал более восьми миллионов гривен в помощь украинской армии.

"Извините, но я тоже делал большие донаты и не делал из этого пиар. Стас Осман из "Айдара" делает большие донаты при том, что он в армии, куча военных делает такие донаты. Это не индульгенция, есть конституционная обязанность", - заявил Коваленко.

При этом он добавил, что озвученная председателем Черниговской ОВА Вячеславом Чаусом информация о наличии угрозы от России с севера "должна напомнить, что есть белорусская граница, которая сейчас тихая, но кто-то там должен быть из наших войск. Есть северная граница".

"Некоторые говорят, что те, кто стоят на границе с Беларусью, они тыловики, не воюют, ничего не делают. Относительно северной границы нет информационного фона, не рассказывают много об обстрелах, о ДРГ, об угрозах и люди думают, что война у нас только на Донбассе и мобилизация дополнительная не нужна, и все у нас под контролем. Нужно людям вспомнить, что при наращивании угроз армии нужны резервы, чтобы контролировать безопасность, а резервы формируются из обученных людей", - отметил Андрей Коваленко, добавив, что у инфлюэнсеров есть все это понимать и донести до людей.

Со своей стороны, соведущий программы офицер бригады "Азов" НГУ Дмитрий с позывным "Дипломат" заявил, что нужно поблагодарить военных, что Луцк, Ровно, Чернигов "плюс-минус могут спать спокойно, по крайней мере, спокойнее, чем в Авдеевке или на Запорожском направлении, или в Херсоне. Но это не с воздуха взялось, это огромная работа огромного количества людей".

"Мне упрекали, что некоторые блоггеры делают гораздо больше, чем даже военные. Меня это вообще шокирует… То, что блогер собирает донаты – это классно, но что еще они должны делать, когда в стране война? Это абсолютно логичная и нормальная ситуация. И никто никого в окопы не загоняет. Андрей сказал лишь то, что блоггеры должны подать пример молодежи и смущению нашего общества, чтобы они не забывали о войне", - подытожил Дипломат.

Напомним, в первом выпуске программы "О войне" военные Андрей Коваленко и Дмитрий "Дипломат" обратились к блогерам и инфлюэнсерам с большой аудиторией с призывом пойти в ТЦК и пройти ВЛК, собственно примером побуждая граждан страны изменить отношение к мобилизации.

"Мы не говорим о том, чтобы сразу пойти на фронт и стрелять, или в "учебку". А просто сходить обновить свои данные, пройти ВЛК. И тут заходит человек, например Миша Лебига, и у него постоянно о том, что он где-то пьет, ведет разгульный тип жизни, и молодое поколение смотрит и думает: "Если он так отдыхает, гуляет и донатит, то и мы так можем, чего вы нас зовете в военкоматы, чего вы от нас вообще хотите?" сказал заместитель руководителя Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.