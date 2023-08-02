Военные показали, как работает антидроновая система, которую им доставил Днепр

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что многие заказы от военных на приобретение необходимой техники поступают лично. Заявка на такой антидроновый щит была одной из таких.

"Днепр как территориальная община очень занимается вопросами приобретения дронов. По официальным данным "Прозорро", мы на первом месте в стране - потратили на приобретение дронов 268 млн грн. И дальше мы будем это продолжать - будем работать не только в направлении дроновом, но и антидроновом" , – сказал Филатов.

Антидроновая система весит всего полтора килограмма и способна работать как в сильный мороз, так и в сильную жару.

"Такие девайсы, это украинский производитель, кстати, не китайский. Хорошо, что поддерживаем отечественного производителя. Плюс, это очень мощное антидроновое средство. Мы такое уже применяем. Оно вырубает связь между пультом и дроном. Утрачивается управление. И все - пилот теряет дрон", - рассказывает командир второй стрелковой роты одного из батальонов Виталий с позывным "Казаком".