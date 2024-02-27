Военная "Ксена": Женщинам в армии приходится ссориться с командирами, чтобы выходить на позиции

Девушка отмечает, что ей понадобилось несколько месяцев, чтобы сослуживцы начали воспринимать ее как равного себе военнослужащего. Она отмечает, что это очень деморализует женщин в армии.

"Это (невосприятие коллегами по службе, - ред.) больше ломает, чем условия, в которых ты находишься. То, что тебе приходится воевать с врагом, понятнее, чем то, что тебя не принимает свой же коллектив. Это психологически очень ломает" "И это скажут все девушки, которые с этим сталкивались. Потому что постоянно нужно "выгрызать" выход на позиции, постоянно ссориться со своим командованием и доказывать ребятам, что я такая же, как и они", - сказала она.

Оксана Рубаняк подчеркнула, что женщинам приходится гораздо больше работать, чем мужчинам, чтобы доказать собратьям и командованию свою состоятельность.

"Мужчину воспринимают защитником сразу, женщине нужно доказывать это, и делать втрое больше, чтобы ее восприняли. Но только время и действия доказывают исправность, результативность любого бойца и любого человека", - сказала "Ксена".

Военнослужащая добавила, что очень ценит положительные отзывы сослуживцев о ее работе, это добавляет сил.

"Именно признание ребят было для меня важнейшим моментом на службе. Никакие должности, деньги меня не интересуют. Конечно, если командование видит меня на определенной должности или работе, я это буду делать. Но в первую очередь - результативность и признание, что ты действительно делаешь". то, чем ты должен заниматься. И делаешь это профессионально", - сказала она.

Героиня этой программы пошла на службу в армию в первые дни полномасштабного вторжения, полтора года прослужила в 72-й ОМБР в должности старшего стрелка пулеметного взвода, была единственной женщиной в пулеметном взводе бригады. Воевала в горячих точках фронта Донецкой области, где получила ранения. Также Оксана выпустила два поэтических сборника.