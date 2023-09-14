Вышел бюджетный аналог iPhone 14 Pro. Некоторые его характеристики даже лучше смартфона Apple!

Что известно об Axon 50 Lite

На задней панели Axon 50 Lite находится камера с тремя сенсорами. Здесь имеется основной объектив на 50 Мп и пара 2-мегапиксельных камер для макросъемки и глубинной съемки.

При этом, сенсоры имеют такую же компоновку, как и у топовых смартфонов Apple.

Еще у девайса плоские рамки - на этом параллели с 14 Pro заканчиваются.

Axon 50 Lite

Впереди новинка имеет 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением FHD+ и частотой 90 Гц, установлен восьмиядерный процессор, работающий на частоте 1,6 ГГц. Телефон также получил 4 Гбайта оперативной и 256 Гбайта внутренней памяти.

При этом Axon 50 Lite выделяется на фоне флагманов Apple наличием 3.5-мм аудиоджека для наушников и слотом под две сим-карты. Внутри устройства находится аккумулятор емкостью 5000 мАч с 22-ваттной зарядкой. С коробки он работает на MyOS UI на базе Android 13.

Axon 50 Lite также имеет другие функции, такие как две SIM-карты, 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, порт USB-C, боковой сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм аудиоразъем.

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Сколько стоит смартфон?

Стоимость ZTE Axon 50 Lite составляет 250 долларов - это около 9000 грн.

Он будет продаваться в таких оттенках как зеленый, черный и фиолетовый.

О выходе этой модели в Европе пока не сообщалось, но появление ее на AliExpress и других маркетплейсах - это вопрос времени.