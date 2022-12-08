На войне погиб участник "Лиги Смеха" Ярослав Гаркавко: что известно (фото)
На войне погиб участник "Лиги Смеха" в составе команд "ОГО" и "Воробушек" Ярослав Гаркавко.
Ярослав героически погиб на войне, защищающую страну от русских оккупантов.
"Ужасные новости, в которые не хочется верить. Не стало Ярослава Гаркавко, которого, мы уверены, многие из вас знают. Пока не хватает слов, в голову лезут только приятные воспоминания, связанные с этим человеком", - говорится в сообщении. .
В частности, многие попадавшие в телевизионную "Лигу Смеха" пошли в ряды ВСУ, вступили в терроборону или стали волонтерами.
Ярослав Гаркавко погиб на войне (t.me/ligasmeha)
Александр Сердюк из "Воробушек" рассказал, что хотя у них с Яриком возникла неприятная ситуация, он все равно уважал его, ведь он защищает Украину от оккупантов.
"Погиб Ярик Гаркавко. И чертовски все практики, антидепрессанты и покой. Жгучая боль, очень и очень сильная. Мы периодически переписывались и хотелось поддерживать Ярика, но как же так, Ярик? Мы же должны с тобой встретиться? Мы же договорились записать подкаст?" - написал он.
Ярослав Гаркавко погиб на войне (скрин)
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