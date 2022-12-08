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На войне погиб участник "Лиги Смеха" Ярослав Гаркавко: что известно (фото)

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Четверг 08 декабря 2022 00:09
На войне погиб участник "Лиги Смеха" Ярослав Гаркавко: что известно (фото) На войне погиб Ярослав Гаркавко (facebook.com/Garkavko)
Автор: Татьяна Самарук

На войне погиб участник "Лиги Смеха" в составе команд "ОГО" и "Воробушек" Ярослав Гаркавко.

Об этом сообщили на официальной странице Лиги Смеха в Telegram.

Ярослав героически погиб на войне, защищающую страну от русских оккупантов.

"Ужасные новости, в которые не хочется верить. Не стало Ярослава Гаркавко, которого, мы уверены, многие из вас знают. Пока не хватает слов, в голову лезут только приятные воспоминания, связанные с этим человеком", - говорится в сообщении. .

В частности, многие попадавшие в телевизионную "Лигу Смеха" пошли в ряды ВСУ, вступили в терроборону или стали волонтерами.

На войне погиб участник &quot;Лиги Смеха&quot; Ярослав Гаркавко: что известно (фото)Ярослав Гаркавко погиб на войне (t.me/ligasmeha)

Александр Сердюк из "Воробушек" рассказал, что хотя у них с Яриком возникла неприятная ситуация, он все равно уважал его, ведь он защищает Украину от оккупантов.

"Погиб Ярик Гаркавко. И чертовски все практики, антидепрессанты и покой. Жгучая боль, очень и очень сильная. Мы периодически переписывались и хотелось поддерживать Ярика, но как же так, Ярик? Мы же должны с тобой встретиться? Мы же договорились записать подкаст?" - написал он.

На войне погиб участник &quot;Лиги Смеха&quot; Ярослав Гаркавко: что известно (фото)

Ярослав Гаркавко погиб на войне (скрин)

Ранее мы сообщали, что в бою с оккупантами погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал.

Также мы писали, что в бою погиб героем молодой украинский командир "Элвис".

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Ярослав Гаркавко загинув Лига смеха