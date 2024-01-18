"Война зачеркнула прошлую жизнь": история супругов из Мариуполя и Бучи в музее "Голоса мирных"

Они оба родились в Мариуполе, и воспоминания о нем очень болезненны. У Юлианы там сейчас, в оккупации, находится вся семья. Но и без этого факта самого осознания, что в город детства невозможно приехать, достаточно… Буча же была городом их мечты.

"Мы хотели там строить свое будущее. За несколько месяцев до полномасштабной войны выбирали там квартиру. Затем оказалось, что в квартиру, которую мы хотели приобрести, прилетела российская ракета", - рассказывает супруги.

В Буче супруги видели немало ужаса, который принес "русский мир" и осознавали, что каждая минута может быть последней. Им удалось уехать 11 марта 2022 года. В их минибусик поместились еще семь незнакомых людей.

"Мы ехали в никуда. Просто ехали. У нас не было связи и мы не знали, что происходит в других городах Украины. Так мы оказались в Ужгороде", – говорит Юлиана.

Об открытии собственной студии, общественной и волонтерской работе и появлении в жизни собаки Кокоса супруги рассказывают по ссылке https://bit.ly/3O6J0Hj

Музей собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 97 тысяч историй. Расскажите свою на портале Музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.