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Война унесла жизнь еще одного украинского боксера: был многократным призером чемпионатов

На фронте погиб украинский боксер (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

На войне против российских оккупантов погиб еще один представитель боксерского сообщества. 23-летний боксер, кикбоксер и ультрас Динамо, львовянин Максим Кит погиб на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Львовской областной федерации бокса в Facebook. Информацию также подтвердила семья воина.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину Максим Кит был воспитанником львовской ДЮСШ №7.

У него были определенные достижения в боксе и кикбоксинге - был многократным призером чемпионатов Львовской области, призером и финалистом чемпионатов Украины, победителем международных турниров.

Тренировался под руководством В. Ткаченко и В. Лабыка.

Во время войны присоединился к рядам 80-й десантно-штурмовой бригады.

"Вечная память герою. Львовская областная организация ФБУ выражает соболезнования родным и близким Максима", - говорится в сообщении.

Родители Максима также подтвердили, что их сын погиб.

На фронте погиб боксер Максим Кит (фото: facebook.com/LVIVORGFBU)

Учился в гимназии "Провесень" Львовского городского совета. Затем получил образование в Государственном учебном заведении "Львовское высшее профессиональное училище торговли и сферы услуг".

После окончания учебы работал в строительной сфере города Львова. Увлекался спортом, в частности, футболом. По словам близких, был исключительно упорным, смелым и целеустремленным.

После начала полномасштабного вторжения Российской Федерации по собственному желанию подписал контракт с Вооруженными Силами Украины. Защищал суверенитет и территориальную целостность государства в Донецкой области в рядах 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

У Максима Кота остались жена, родители, сестра, племянники и крестная дочь.

Чин похорон защитника начнется в 11:00 в Гарнизонном храме свв. апп. Петра и Павла, в 11.30 состоится городская церемония прощания на площади Рынок.

Похоронят воина на Лычаковском кладбище 30 мая 2024 года. 

Недавно мы рассказывали, что на войне погиб известный гандболист Сергей Чуприн. Его почти 8 месяцев считали пропавшим без вести.

А ранее мы сообщали о гибели на фронте чемпиона Украины по гребле Дмитрия Губанова, воевавшего в самых горячих точках.

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